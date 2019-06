Verkehrspolitik : Linke wollen Gelder aus Straßenbau in ÖPNV umleiten

Solingen Die Partei will Kürzungen beim Busverkehr auf keinen Fall mittragen.

Geht es nach der Linkspartei in Solingen, soll die Klingenstadt in den kommenden Jahren einen fundamentalen Wandel in der Verkehrspolitik vollziehen. Nachdem unsere Redaktion in der vergangenen Woche berichtet hatte, bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Solingen (SWS) drohten eventuell neue finanzielle Löcher, haben die Linken jetzt ein politisches Umsteuern auf den Straßen gefordert.