Handball-Europameisterschaft : Stutzke und Schmidt rücken ins Nationalteam nach

Nach der EM 2020 und der WM 2021 ist die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei für David Schmidt das dritte große Turnier. Foto: dpa/Andreas Arnold

Bratislava / Solingen Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird sich trotz weiterer Corona-Fälle vorerst nicht von der Europameisterschaft zurückziehen. Stattdessen nominiert Bundestrainer Alfred Gislason drei Spieler nach – zwei davon kommen vom Bergischen HC.

Rechtsaußen Tobias Reichmann (MT Melsungen) sowie die Rückraumspieler David Schmidt und Lukas Stutzke (beide Bergischer HC) stoßen zum Team in Bratislava . Ob sie schon in der ersten Hauptrunden-Partie gegen Titelverteidiger Spanien zum Einsatz kommen, ist aber noch offen. Dafür müssten sie vor dem Anpfiff einen negativen PCR-Test vorlegen.

Wenige Stunden zuvor hatte der Verband drei weitere Corona-Fälle in der deutschen Mannschaft bekanntgegeben. Die Rückraumspieler Sebastian Heymann, Djibril M’Bengue und Christoph Steinert waren am Mittwoch positiv getestet worden, wodurch sich die Zahl der Corona-Fälle in der Mannschaft auf zwölf erhöhte. Zudem wurde auch noch ein Mitglied des Funktionsteams positiv getestet.