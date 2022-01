Traditionsfirma aus Solingen : Breuer & Schmitz ziehen nach Ohligs

An der Monhofer Straße baut Breuer & Schmitz ein neues Produktionsgebäude. Der Umzug ist noch im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 vorgesehen. Foto: Peter Meuter

Solingen Das 1883 gegründete Unternehmen will noch im ersten Halbjahr in ein neues Produktionsgebäude an der Monhofer Straße ziehen. Auf dem bisherigen Firmenareal an der Locher Straße will Kondor Wessels Wohnungen bauen.

Einen Vorgeschmack auf die neue Produktionsstätte hatte die Belegschaft von Breuer & Schmitz bereits im Oktober vergangenen Jahres bekommen. Nun wird der Umzug von den bisherigen Räumen an der Locher Straße in Wald an die Monhofer Straße in Ohligs konkret. „Der Neubau schreitet voran. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2022 umsiedeln werden“, sagt Markus Müller. Er ist Geschäftsführer bei Breuer & Schmitz und zuständig für die Bereiche Produktion und Buchhaltung.

Ist der Neubau von den mehr als 60 Beschäftigten bezogen, soll der Standort Locher Straße „sukzessive geräumt werden“, kündigt Müller im Gespräch mit unserer Redaktion an. Darüber berichtete er am Montag dieser Woche auch Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der zu Breuer & Schmitz im Rahmen seiner regelmäßigen Unternehmensbesuche an die Locher Straße gekommen war. Eingeladen zum Firmenbesuch war der Verwaltungschef bereits im Oktober des vergangenen Jahres. Wegen anderer Verpflichtungen musste Kurzbach diesen Termin aber absagen.

Info Von Maschinenfabrik zum Beschlaghersteller Geschäftsführung Markus und Patrick Müller führen die Geschäfte von Breuer & Schmitz. Patrick Müller ist zuständig für Vertrieb und Einkauf, Markus Müller für Produktion und Buchhaltung. Gründung Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und entwickelte sich von einer Maschinenfabrik zum Beschlaghersteller.

Insgesamt rund 25.000 Quadratmeter groß ist das Gewerbegebiet an der Monhofer Straße. Früher wurde die Fläche unter anderem als Parkplatz für Mitarbeiter des Räderherstellers Kronprinz genutzt. Auch Tennisplätze waren dort auf einer Teilfläche angelegt. Ab Spätherbst 2015 diente das Areal zudem als Flüchtlingsheim des Landes für rund 600 Personen. 2017 begann die Wirtschaftsförderung schließlich mit der Vermarktung des Geländes.

Breuer & Schmitz nutzt rund 8200 Quadratmeter Fläche an der Monhofer Straße, das Grundstück liegt unmittelbar an der Weyerstraße. Das Walder Unternehmen wurde 1883 gegründet und steht seit weit mehr als 100 Jahren für hochwertige Türbänder und Scharniere.

Auf der anderen Seite des Gewerbegebietes an der Monhofer Straße investiert die Aricon Kunststoffwerk GmbH einen zweistelligen Millionenbetrag unweit des Hauptstandortes im Monhofer Feld. Aricon baut auf rund 14.200 Quadratmetern einen modernen Hallen- und Bürokomplex in futuristischem Design und nach neuesten Standards bezüglich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Den Rest der Fläche hat die Wirtschaftsförderung an einen produzierenden Betrieb verkauft, der sich die Grundstückszufahrt mit Breuer & Schmitz teilt.

Markus Müller sieht ihn dem Neubau für Breuer & Schmitz „ein unserem Zweck entsprechendes Produktionsgebäude“. Corona binde zwar „Kraft und Nerven“, doch sei man geschäftlich bisher gut durch die Pandemie gekommen. Zumal Breuer & Schmitz seine Produkte insbesondere für die Bauindustrie fertigt.