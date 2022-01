Entlang der Burger Landstraße in Solingen : Neue Bäume sollen Allee-Charakter sichern

Solingen An der Burger Landstraße wurden 23 Bergahorne gepflanzt. Sie ersetzen knapp 40 Bäume, die in den zurückliegenden Jahren aus Sicherheitsgründen gefällt worden waren.

Der Start in den Job hätte tatsächlich schlimmer sein können. Am Dienstag und damit an seinem zweiten Arbeitstag im Solinger Rathaus hat der frischgebackene Beigeordnete für Planung, Bauen, Verkehr und Umwelt, Andreas Budde, zusammen mit anderen Verantwortlichen bei der Stadt, aus städtischen Gremien sowie vom Landesbetrieb Straßen NRW an der Burger Landstraße zwischen der Innenstadt und Burg die Pflanzung von insgesamt 23 jungen Bäumen begleitet – wobei die neuen Bergahorne der Ersatz sind für jene Allee-Bäume, die in den zurückliegenden zwei Jahren aus Sicherheitsgründen hatten gefällt werden müssen.