Corona-Demo in Solingen : Polizei greift bei „Spaziergang“ von Impfpflicht-Gegnern ein

Solingen Am Montagabend kamen rund 200 Personen vor dem Solinger Rathaus zusammen, um gegen die Impfpflicht sowie Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Da sie die Auflagen des Landes nicht akzeptieren wolle, löste die Leiterin die Versammlung noch vor Beginn auf.

Bei einer Versammlung von Impfpflicht-Gegnern und Kritikern der Corona-Maßnahmen, ist am Montagabend die Polizei eingeschritten. Drei Versammlungen seien an diesem Abend in der Solinger Innenstadt angemeldet worden, zu denen insgesamt etwa 1100 Teilnehmende erwartet worden waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.