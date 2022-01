Razzia in Solingen : Polizei hebt illegale Spielhölle aus

Solingen Bei der Durchsuchung eines Lokals an der Schlagbaumer Straße wurden am frühen Mittwochmorgen mehrere 100.000 Euro sichergestellt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Einige Personen versuchten noch, sich mit der Flucht aus einem Fenster der Kontrolle zu entziehen – doch am Ende waren die Beamten schneller. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist der Polizei am frühen Mittwochmorgen in Solingen ein Schlag gegen gegen das illegale Glücksspiel gelungen. Dabei wurden im Rahmen einer Durchsuchung in einer Gaststätte an der Schlagbaumer Straße mehrere 100.000 Euro beschlagnahmt und die Personalien von insgesamt 54 Verdächtigen festgestellt.