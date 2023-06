Debatte um Legalsierung Grüne für Solingen als Cannabis-Modellstadt

Entsprechend sollte, so die Grünen, Solingen als potenzielle Cannabis-Modellregion mit dem Schwerpunkt „Gesundheit und Jugendschutz“ an den Start gehen. Das bedeutet, dass „gesundheitliche, soziale und jugendschutzrechtliche Aspekte“ des Cannabis-Konsums in den Fokus gerückt werden – wobei unterschiedliche Institutionen, Verbände und Gruppen wie etwa der Jugendstadtrat, die Jugend- und Drogenberatung und die Jugendförderung in das Modell einzubeziehen wären. Die Abgabe von Cannabis könnte über „lizensierte Fachgeschäfte“ erfolgen. Dies hätte laut Grünen nicht nur den Vorteil, dass genaue Erhebungen zum Konsum gemacht werden könnten, die in Präventionsprogramme einfließen würden. Sondern gleichzeitig bestünde die Chance, den auch in Solingen existenten Schwarzmarkt auszutrocknen.