Suchthilfe in Mettmann und Wülfrath Während Corona stieg der Cannabis-Konsum

Erste Gespräche zur Orientierung gehen nicht in die Jahresstatistik der Suchthilfe ein. Gezählt wird erst ab zwei oder mehr Kontakten. Davon gab es im Jahr 2022 exakt 1760 (Vorjahr: 1815) Kontakte. Die Anzahl der Kontaktpersonen wird mit 378 angegeben, im Vorjahr waren es 411. Bei 17 (Vj. 20) Personen wurden Anträge auf eine Entwöhnungsmaßnahme vorbereitet und ein Sozialbericht erstellt. Zehn Klienten wurden auf eine stationäre Entwöhnung vorbereitet und von der Klinik, in der akut entgiftet wurde, direkt in eine Entwöhnungsstation verlegt. Diese Einrichtungen sind in der Regel sehr heimatnah, etwa in Langenfeld, Ratingen, Essen, Langenberg oder Radevormwald. Die gemeindenahe Unterbringung erleichtere die Zusammenarbeit zwischen stationärer und ambulanter Suchthilfe, heißt es in dem Jahresbericht.