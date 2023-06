Unfall in Solingen Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Die Polizei wollte den Jugendlichen am Freitag gegen 17.30 Uhr an der Frankenstraße kontrollieren und forderten ihn zum Anhalten auf. Den Beamten war aufgefallen, dass dem Kleinkraftrad das notwendige Kennzeichen fehlte. Der Jugendliche missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr weiter in Richtung Ubierweg. Dort kam der Streifenwagen aufgrund einer Verkehrsverengung mit zwei Sperrpfosten nicht weiter.