Gesundheitshaus in Solingen Impfzentrum eröffnet – mehr als nur Corona

Es war nicht die offizielle Eröffnung des Gesundheitshauses – dafür fehlt einerseits der Schriftzug über dem Eingang, vor allem aber der Gesundheitskiosk des Ärzte-Netzwerks solimed. Er soll erst nach den Sommerferien an den Start gehen. Am Freitag nahm jedoch das städtische Impfzentrum seine Arbeit an der Mummstraße 25 auf. Im umgebauten ehemaligen Möbelhaus Schmidt, das vor gut 20 Jahren seinen Betrieb einstellte, bietet die Stadt kostenlose Corona-Schutzimpfungen an – wie vorher im Kaufhof-Gebäude, in den Clemens-Galerien und zuletzt in der früheren P&C-Filiale.