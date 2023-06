Gastronomie & Einzelhandel in Solingen Hitzegrad meldet Insolvenz an

„Darüber hinaus ist auch der Feinkosthandel durch neue Konkurrenz in der unmittelbaren Umgebung unter Druck geraten“, heißt es weiter in der Mitteilung. 2021 war der Vollsortimenter Rewe Rahmati in den jahrelang leer stehenden Geschäftsräumen am Ohligser Markt an den Start gegangen.