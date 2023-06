Tierheim Solingen Sommerfest in schwierigen Zeiten

Ein weiterer Ansatz, um Menschen in die Einrichtung auf der Wupperinsel in Glüder zu bekommen und dabei auch Geld einzunehmen, ist derzeit noch Zukunftsmusik: „Wir würden gern einen Seminarraum gestalten“, berichtet Kleimt. In dem könnten dann etwa Hundetrainer Schulungen geben oder Tierärzte Vorträge halten.