Haus der Geschichte NRW „Museum-Mobil“ zu Gast in Solingen

Die Tour des Containers dient der Vorbereitung des neuen zeithistorischen Museums zur Landesgeschichte Nordrhein-Westfalens, das im Behrensbau am Rheinufer in Düsseldorf entsteht. In den kommenden Jahren soll die Schau alle Kreise und kreisfreien Städte im Land besuchen und Menschen dazu einladen, Geschichten aus NRW zu entdecken und sich mit einer eigenen Geschichte am Aufbau der Sammlung des neuen Hauses zu beteiligen. Auftakt der Wanderausstellung war im vergangenen Oktober in Aachen.