Justizbehörde in Solingen Am Amtsgericht stockt der Arbeitsfluss

Marco Di Palo arbeitet seit 20 Jahren in der Kanzlei HSH & Daun Rechtsanwälte in Solingen. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht und Familienrecht. Die Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht Solingen sei immer gut gewesen, sagt er. Doch seit etwa drei Jahren habe er das Gefühl, dass es im Getriebe der Justiz knirscht. „Den Anfang des Übels machte die Corona-Pandemie“, erklärt der gebürtige Solinger und erinnert sich nur ungerne an die Zeiten, „in denen im Amtsgericht nur die halbe Mannschaft am Start war, um im Falle eines Corona-Ausbruchs keine Totalausfälle zu haben“.