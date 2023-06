Kinder- und Jugendhospiz Burgholz Blick hinter die Hospiz-Kulissen

Ein wenig hat die Situation etwas von Karneval – rund um das so idyllisch am Rand des Staatsforsts Burgholz in Wuppertal gelegene Bergische Kinder- und Jugendhospiz spazieren nicht nur viele gut gelaunte Menschen am frühsommerlichen Sonntagnachmittag. Sie begegnen immer wieder martialisch gekleideten Georgsrittern oder den Sturmtruppen und Darth Vader höchst selbst, die von der „German Garrison“ der 501st Legion gekommen sind. Und auch Foxi, das Maskottchen des Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz, springt in seinem Kostüm herum und lässt sich gerne mit Kindern und auch Erwachsenen fotografieren. Es herrscht reger Betrieb, alle sind gut gelaunt – und von Traurigkeit oder bedrückter Stimmung ist beim Tag der offenen Tür absolut nichts zu spüren.