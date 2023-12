Unfall in Solingen Schwerverletzter Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, war der 80-Jährige am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf der Germanenstraße in Richtung Schlagbaumer Straße unterwegs. Als er die Burgunderstraße überquerte, fuhr ihn ein dunkler Audi-Kombi an und er stürzte zu Boden. Der Audi-Fahrer brachte den Verletztennach Hause und fuhr wieder weg ohne eine weitere Schadensregulierung einzuleiten.