Biergarten-Atmosphäre Bierbörse lockt in die Solinger Innenstadt

Gemeinsam mit dem Werbe- und Interessenring Solingen (W.I.R.) wird erstmals ein Bühnenprogramm an allen vier Abenden realisiert. Auf der Bühne standen am Donnerstag die „Drahtzieher“, am Samstag folgen die „Lost Crown Craps“. Die Deutsch-Rock-Band „Hörgerät“ steht am Freitag und Sonntag auf der Bühne am Alter Markt.