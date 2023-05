Vor-Ort-Termin in Solingen Clearingstelle „beeindruckt“ Innenminister

Nach einer Stunde Gespräch in den Räumen der Clearingstelle zog es die Teilnehmer hinaus in die Sonne: Das kleine Tischchen vor der Tür, das eigentlich in der Corona-Zeit aufgestellt worden war, um Kontakte in geschlossenen Räumen zu vermeiden, habe sich bewährt, verriet Einrichtungsleiterin Christina Prosch bei der Gelegenheit dem hochrangigen Gast: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stattete der Stelle am Mittwochnachmittag einen Besuch ab. „Man hat mir gesagt, da ich immer so viel über Kriminalität unter Jugendlichen rede, wäre es interessant für mich, hier einen präventiven Ansatz kennenzulernen“, erklärte Reul – und schob direkt ein Lob an die Gastgeber hinterher: „Das war sehr beeindruckend.“ Das Konzept bezeichnete er als „simpel und erfolgreich“.