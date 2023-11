Weihnachtsmarkt in Solingen Schloss Grünewald lockt mit neuem „Adventstraum“ nach Gräfrath

Solingen · Ab dem 1. Dezember soll sich Schloss Grünewald beim traditionellen Weihnachtsmarkt wieder in ein Lichtermeer verwandeln. An den ersten drei Adventswochenenden werden Zehntausende Besucher in Gräfrath erwartet.

11.11.2023 , 06:00 Uhr

Auf die Besucher wartet erneut ein umfangreiches Programm. Unter anderem tritt ein Feuerkünstler im Park des Schlosses auf. Foto: Schloss Grünewald/Jens Huebner