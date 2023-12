Straßenfest und Umzug Anfang Juni 2024 „Christopher Street Day“ in Leverkusen

Ab Anfang des Jahres ist zudem dies geplant: „Leider hat Leverkusen so gut wie keine Beratungsstellen. Auch gibt es kaum Angebote für queere Menschen und Allies (Straigt Ally)“, informiert der Verein. Wer Infos und Ansprechpartner suche, müsse in die benachbarten Metropolen fahren. „Wir wollen ab Januar 2024 gemeinsam mit der SPDqueer eine erste Anlaufstelle in Leverkusen etablieren, um den Menschen aus Leverkusen Gehör zu schenken“, kündigt Marco Sahler vom Verein an.