Diese Solinger machen bei „Too good to go“ mit Auf den Teller statt in die Tonne

Ob in Restaurants, Supermärkten oder an Tankstellen – überall fällt am Ende des Tages Essen an, das nicht mehr verkauft werden kann. Es sind Lebensmittel, die noch genießbar sind, aber weggeworfen werden müssten, weil sie nicht mehr den Ansprüchen der Kundschaft genügen. Doch viele Anbieter achten seit einiger Zeit darauf, übrig gebliebene Lebensmittel nicht wegzuwerfen, sondern zu spenden. Ein Großteil geht an karitative Einrichtungen, Tafeln und Vereine.