Weihnachsmärkte in Solingen Puppe „Paula“ lädt zum Spenden ein

Mit den Puppen, die der Verein anschafft, können Laien lernen, wie eine Herzmassage richtig angewandt wird. Denn „Paula“ und ihre Kollegen geben ein Feedback, so dass sich schnell zeigt, ob genügend schnell und fest auf den Brustkorb gedrückt wird. In diesem Jahr sollen wieder zwei Puppen angeschafft werden, diesmal für die Freiwillige Feuerwehr. Ziel ist es, alle Solinger Schulen mit dem Übungsmaterial auszustatten. „15 Schulen in Solingen sind schon dabei“, berichtet sie erfreut. Für die übrigen wird noch Geld gesammelt – unter anderem in dem Weihnachtsdorf.