Arbeitsmarkt-Bilanz Solingen : Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken

Solingen Unverändert bei glatt sieben Prozent liegt die Arbeitslosenquote in der Klingenstadt. Im Juni zählte die Agentur für Arbeit 6107 Jobsuchende. Das waren elf weniger als im Mai.

Dennoch werden aktuell Fachkräfte und Helfer gesucht. Besonders in den Bereichen Metallerzeugung und Metallbau, in den medizinischen Gesundheitsberufen, in den Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufen sowie unter anderem in den Bereichen Verkehr und Logistik. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat sich insgesamt positiv entwickelt. In Solingen sind jetzt 53.794 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Bergischen Städtedreieck ist die Zahl um 2659 Menschen auf 227.094 sozialversicherungspflichtigte Beschäftigte gewachsen, teilt die Agentur für Arbeit mit.