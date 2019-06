Ansichtssache : Nabelschau verkennt wahre Kräfteverhältnisse

Solingen Beim Klinik-Verbund sitzt Leverkusen am längeren Hebel. Das ist bedauerlich, ändert aber nichts daran, dass Solingen dringender eine Lösung braucht.

Die Runde kam in aller Eile zusammen. Und tatsächlich erwiesen sich die meisten Solinger Verantwortlichen am Ende zumindest so weit als handlungsfähig, wie dies angesichts des Tags zuvor verpassten Nackenschlags aus Leverkusen eben möglich war. Die Klingenstadt hält am Klinik-Verbund mit den Nachbarn fest. Wobei an der gemeinsamen Erklärung am Ende der Ältestenrat-Sitzung vom Freitag gar nicht so sehr die Unterzeichner, sondern vielmehr diejenigen interessant sind, die fehlen.