Linkspartei : Linken-Sprecherin Alexandra Mehdi geht nach Brüssel

Foto: Die Linken

Solingen Die Solingerin wird Büroleiterin bei der Linken-Abgeordneten Özlem Demirel im EU-Parlament.

Die Solinger Linke wird sich demnächst eine neue Kreissprecherin für die Partei suchen müssen. Denn wie jetzt bekannt wurde, wird die bisherige Co-Vorsitzende Alexandra Mehdi ab kommendem Monat einen Job im EU-Parlament in Brüssel übernehmen. Wie Mehdi am Freitag mitteilte, wird sie dort als Büroleiterin von Özlem Demirel arbeiten. Demirel war bei den EU-Wahlen Ende Mai Spitzenkandidatin ihrer Partei gewesen und anschließend erstmals in das europäische Parlament eingezogen.

„Los geht es am Montag mit der konstituierenden Sitzung in Straßburg“, sagte Alexandra Mehdi. Ihre Position als Kreissprecherin der Linkspartei, die sie seit einigen Jahren mit Erik Pieck ausübt, wird die 39-Jährige bis zum Herbst ausfüllen. Danach soll es mit der Wahl einer Nachfolgerin einen Übergang an der Parteispitze geben.

Mehdi hatte die Solinger Linke seit dem Jahr 2014 in unterschiedlichen Gremien vertreten. So war sie für ihre Fraktion unter anderem Mitglied im Jugendhilfeausschuss, im Ausschuss Gender / Inklusion / Demografischer Wandel, im Beirat für Menschen mit Behinderung und im Seniorenbeirat. Zudem saß die Mutter von zwei Kindern in der Bezirksvertretung Burg / Höhscheid, in der sie bei der Sitzung am Donnerstag verabschiedet wurde.

(or)