Solinger Finanzen : Haushalt 2019 mit mehr Überschüssen

Solingen Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln, auch andere Etatpositionen entwickeln sich derzeit gut. Gleichwohl werden die Stellschrauben nicht verändert. Von der Bundespolitik ist keine Hilfe bei den Altschulden zu erwarten.

Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln.“ So hoch wie noch nie“, sagt Stadtkämmerer Ralf Weeke. Denn zur Jahresmitte hätten die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen schon einen Wert von über 101,2 Millionen Euro erreicht und damit bereits das Jahressoll. Das freut den Kämmerer, gleichwohl bleibt er skeptisch für den weiteren Verlauf des Jahres. Denn ob die weitere Entwicklung ähnlich günstig verläuft wie im ersten Halbjahr, ist ungewiss. „Aus Gesprächen mit größeren Unternehmen wissen wir, dass die Stimmung in der Wirtschaft nicht mehr so euphorisch ist wie im vergangenen Jahr. Von daher belassen wir es bei dem Gewerbesteueransatz“, erklärt Weeke im Gespräch mit unserer Redaktion.