Kinder-Fußballturnier in Solingen : Streit zwischen Vätern eskaliert - 47-Jähriger mit Messer verletzt

Solingen Ein Streit bei einem Kinder-Fußballturnier in Solingen ist am Samstag ausgeartet. Mehrere Väter gingen aufeinander los. Ein 47-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt.

Bei einem Fußballturnier für Kindermannschaften in Solingen hat es am Samstag eine folgenschwere Auseinandersetzung gegeben. An der Sportanlage-Gräfrath am Flockertsholzer Weg stritten sich am Samstag gegen 14.15 Uhr mehrere Eltern.