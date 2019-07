Interview Norbert Schäfer : „Es wird viel Hysterie geschürt“

Norbert Schäfer, der Leiter der Jugend- und Drogenberatung anonym, vor dem Sitz des Vereins an der Kasinostraße. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Der Leiter der Drogenberatung „anonym“ in Solingen spricht im Interview über Spritzenfunde, Geldnöte und ein neues Modellprojekt.

„Klagen über Drogenszene am Bahnhof“ und „Drogenberatung wünscht sich mehr Angebote in Ohligs“ hießen zwei Schlagzeilen der letzten Wochen. Das klingt wie aus längst vergangenen Zeiten.

Schäfer Vor gut 20 Jahren war der Bremshey-Platz ein Angstraum. Und es lagen wirklich viele Spritzen auf Spielplätzen. Deshalb haben wir in Ohligs angefangen, neue Ansätze im Umgang mit der Drogenszene auszuprobieren. Ich hatte da eine Idee.

Info 270 Drogensüchtige werden betreut Zur Person Norbert Schäfer kam 1984 zur Jugend- und Drogenberatung anonym. Vier Jahre später übernahm der Diplom-Psychologe und Psychologische Psychotherapeut die Leitung. Aufgaben Der Verein hat zwei Fachbereiche, die Jugend- und die Drogenberatung, sowie eine Fachstelle Suchtvorbeugung. Der Kontaktladen „Café Faxe“ liegt am Entenpfuhl. Angestellt sind zwölf Mitarbeiter. Für die Arbeit mit Opiat-Abhängigen gibt es zweieinhalb Stellen; nur eine halbe Stelle für die Streetworkerin. Drogenberatung Pro Jahr werden etwa 270 Drogensüchtige betreut. Der Verein sammelt 8.000 bis 12.000 Spritzen ein.

Welche?

Schäfer Dass man Süchtige zwar durch Repressionen vertreiben kann, sie sich aber nur einen anderen Treffpunkt suchen. Auch der damalige Sozialdezernent Günter Smentek wollte keine Verschärfung der Straßensatzung. Also haben wir einen runden Tisch mit allen Betroffenen eingerichtet und auch mit den Abhängigen gesprochen.

Und das hat gereicht?

Schäfer Unser Ansatz führte dazu, dass die Leute sich selbst strukturierten. Die Polizeieinsätze gingen um zwei Drittel zurück, und es gab keine Spritzenfunde mehr. Wir haben in Ohligs mit einem Spritzentauschbus begonnen, in dem Mitarbeiter aus dem Sozialamt, dem Ordnungsamt und dem Stadtdienst Jugend Dienst geschoben haben. Dann konnten wir den Kontaktladen an der Hansastraße einrichten.

Den es aber seit zwei Jahren nicht mehr gibt. Stattdessen betreiben Sie jetzt das „Café Faxe“ am Entenpfuhl. Mit ähnlichem Erfolg wie den Vorgänger in Ohligs?

Schäfer Ich glaube, dass doch nicht viele Leute aus Ohligs den Weg nach Solingen finden, um Spritzen zu tauschen. Wir haben auch in Ohligs nach einer Immobilie gesucht, aber keiner will einen Kontaktladen in seiner Nachbarschaft haben. Außerdem waren die öffentlichen Ärgernisse in der Innenstadt damals stärker.

Das Café hat aber nur an drei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden geöffnet.

Schäfer Deshalb bin ich schon kritisiert worden. Mehr geht aber einfach nicht. Früher gab es eine ganze Stelle für den Kontaktladen. Für Ohligs hatten wir einen ambulanten Spritzentausch organisiert. Die ganze Stelle hat uns finanziell fast ruiniert; wir mussten sie auf 50 Prozent kürzen. Wir brauchen dringend mehr Geld, um den Kontaktladen – der kein „Fixerladen“ ist – aufrecht zu erhalten.

Wie finanziert sich die Jugend- und Drogenberatung, und wie hoch ist ihr Etat?

Schäfer Der Etat beträgt knapp 900.000 Euro pro Jahr. Die Finanzierung ist ein Flickenteppich: Getragen werden wir aus Steuergeldern. Wir erhalten Zuschüsse von der Stadt und vom Land. Außerdem verkaufen wir Leistung etwa an das Jobcenter sowie den Stadtdienst Soziales und legen Projekte auf, beispielsweise für den Halfeshof. Wir beraten auch in der Jugendarrestanstalt in Remscheid und führen Gespräche mit Jugendlichen, die vom Jugendrichter geschickt werden. Das kann ihnen einen Prozess ersparen.

Den Kontaktladen haben Sie vor allem dank eines Großspenders führen können. Es hieß, er werde sich jetzt nach einem Dutzend Jahren zurückziehen. Wie geht es mit dem Kontaktladen weiter?

Schäfer Die Fortführung ist im Moment selbst auf dem niedrigen Niveau nicht gesichert.

Gibt es auch gute Nachrichten?

chäfer Es gibt unser neues „Solinger Modell“, das auf den am Bahnhofsvorplatz gemachten Erfahrungen aufbaut und alle mit einbezieht, Junkies und Alkoholiker, Anlieger, Ordnungskräfte und Politiker. Das Modellprojekt hat Anfang Juni begonnen und läuft drei Jahre.

Ist nicht auch die Jugend- und Drogenberatung anonym eine Art Solinger Modell?

Schäfer Was wir hier in Solingen haben, das ist fast schon einzigartig: die Kombination aus einer Erziehungsberatungsstelle für Jugendliche ab 13 Jahren und die Drogenberatung. Das hat sich für die Jugendlichen als sehr hilfreich erwiesen; zwischen den Nahtstellen würden sonst viele durchfallen. Wir sind darauf getrimmt, auch die Sozialgefüge mit einzubeziehen.

Um zum Anfang zurückzukommen: Wie geht es in Ohligs weiter?