Walder Theatertage : Straßentheater über den Köpfen der Zuschauer

Solingen Einer der Höhepunkte der Walder Theatertage ist traditionell das Straßentheater am Freitagabend. Dieses Jahr stand es unter dem Motto „mediterran“ und war geprägt von Shows mit aufwändig installierten Requisiten.

Die Walder Theatertage werden am Samstagabend mit der Theatergala fortgesetzt (Restkarten an der Abendkasse des Theater und Konzerthauses). Am Sonntag wird sich der Walder Kirchplatz noch einmal zur Bühne – mit Theatergruppen der Friedrich-Albert-Lange-Schule, Muruya (16.15 Uhr) und Manic Freak (14.15 Uhr) sowie Nadja Renouard und Buguel Noz (15 Uhr und 17.15 Uhr). Zudem sind im Stadtteil von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.