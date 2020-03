Lehrstellen in Solingen : Die Unternehmen melden mehr Ausbildungsplätze

Solingen Zur Halbzeit auf dem Ausbildungsstellenmarkt meldeten Solinger Unternehmen 619 Lehrstellen.

Dennoch sind die relativ guten Halbjahreszahlen für den Ausbildungsmarkt mit Vorsicht zu genießen. Denn dieser Zwischenstand fuße auf den bis Mitte März vorliegenden Daten, also vor Beginn der Einschränkungen infolge der Corona-Krise. Deren Auswirkungen, so die Vermutung des Chefs der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, werden sich im weiteren Ausbildungsmarktgeschehen negativ niederschlagen.

Aus diesem Grund appelliert Martin Klebe auch an die Unternehmen, „auch in diesen schweren Zeiten weiterhin in die Ausbildung zu investieren“. Zumal der Fachkräftebedarf mittel- bis langfristig unverändert hoch bleiben werde. Es sei daher wichtig, nicht in den Ausbildungsanstrengungen nachzulassen. Aktuell haben 446 Bewerber noch keine Lehrstelle, unbesetzte Ausbildungsplätze gibt es derzeit noch 381.