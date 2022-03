Nach Anwohner-Protesten in Solingen : Laster sollen Wohngebiet in Zukunft möglichst meiden

Lkw sollen in Zukunft auf eine andere Route umgeleitet werden. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Stadt Solingen hatte nach Klagen von Bürgern zuletzt eine Verkehrszählung an der Deller Straße und der Demmeltrather Straße in Wald durchgeführt.

Nachdem sich in den zurückliegenden Monaten immer wieder Anwohner der Deller Straße in Wald über vorbeifahrende Lastwagen beschwert haben, hat die Stadt jetzt reagiert und will die Lkw in Zukunft auf eine andere Route umleiten. Das geht aus einer Informationsvorlage der Verwaltung für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Wald in der übernächsten Woche hervor, in der die Stadt Solingen einen Kompromiss zur Behebung der Lkw-Problematik vorschlägt.

So hatte eine Verkehrszählung, die die Stadt auf Veranlassung der BV Wald im Februar durchgeführt hatte, selbst zu den Hauptverkehrszeiten für die Deller Straße und auch die Demmelrather Straße zwar „keine übermäßige Beanspruchung durch Lkw-Verkehr“ ergeben. Dennoch hält es die Verwaltung für sinnvoll, zu reagieren und die Laster fortan nach Möglichkeit über den Fallerslebenweg, die Gräfrather Straße, die Straucher Straße und die Georgestraße zu führen.

Denn im Zuge einer Abstimmung mit Polizei, Verkehrsbehörde und Technischen Betrieben hatte sich zuletzt ergeben, dass ein Schild „Verbot der Durchfahrt“ mit dem Zusatz „Anlieger frei“ am Fallerslebenweg nicht mehr erforderlich ist, sodass die Lkw durch das dortige Gewerbegebiet fahren können. Eine verbindliche Nutzung dieser Route durch die Laster sei, so die Stadt, allerdings nicht umsetzbar. Dies gilt auch für die Verbreiterung der Unterführung an der Deller Straße in Richtung Stübbener Straße, da das dortige Brückenbauwerk nicht im Besitz der Stadt ist und eine technische Prüfung der Verbreiterung ohnehin sehr aufwendig wäre.