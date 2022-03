Bussche-Kessel-Weg : Kleingärtner appellieren an Solinger Politiker

Solingen Mitglieder der Kleingartenanlage kämpfen weiter um den Erhalt ihrer Lauben. Umweltverbände sehen Ausgleichsfläche für Gewerbeansiedlung kritisch.

Die Mitglieder der Kleingartenanlage am Bussche-Kessel-Weg in Ohligs, die sich im Besitz der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft befindet, kämpfen weiter um den Erhalt ihrer Lauben. So hat die Bürgerinitiative zur Rettung der Kleingartenanlage zusammen mit den Umweltverbänden NABU sowie BUND und Fridays For Future Solingen nun einmal mehr die Politk in der Klingenstadt dazu aufgerufen, den noch bestehenden, laut eines von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachtens aber ungültigen Bebauungsplan für das Areal endlich aufzuheben.

Seit fast einem Jahr warte man jetzt schon auf die Beantwortung eines entsprechenden Bürgerantrags, hieß es am Dienstag in einer Presseerklärung von NABU, BUND, Fridays for Future sowie der Bürgerinitiative. Wobei mittlerweile die Zeit dränge. „Solange die Stadt noch die Möglichkeit hat, den ungültigen Bebauungsplan aufzuheben, müssen die Fraktionen entsprechend handeln“, forderten dementsprechend Rainer Winkler, Mitinitiator des Bürgerantrags und Hans-Peter Sokoll, Vorsitzender des Kleingartenvereins.

Gleichzeitig zeigten sich die Umweltverbände und Fridays for Future skeptisch bezüglich einer möglichen Ausgleichsfläche zur Ansiedlung von Gewerbe in unmittelbarer Nähe zu den Kleingärten. Zwar sei eine diesbezügliche Kompromisslösung „nicht kategorisch ablehnen“. Aber klar sei auch, dass „eine Gewerbeansiedlung, die ein erhebliches Maß an Schwerlast- und Individualverkehr nach sich ziehen würde“, die die „ökologische Funktion“ der Gärten zu sehr schwächen würde, als dass wir dies als einen fairen Kompromiss betrachten könnten“, so Lucy Sohnius von Fridays for Future.

Neue Gewerbeflächen müssten vorrangig auf Gewerbebrachen entwickelt werden“, führte Sohnius weiter aus. Allerdings, so Rainer Winkler, gehe es jetzt zunächst einmal darum, die Kleingartenanlage zu erhalten. Dabei nahm der Mitinitiator des erwähnten Bürgerantrags zum Erhalt der Gärten ausdrücklich die Parteien in die Pflicht. „Auf der Kundgebung an der Kleingartenanlage im Dezember gaben CDU, Grüne und Linke an, für den Erhalt des Bussche-Kessel-Wegs und seiner wichtigen klimatischen Funktion zu sein. Darum sehen wir keinen Grund, weiter zu zögern“, sagte Winkler.

Denn ein Verlust des Kleingartenvereins sei nicht nur für die vom Verlust ihrer Lauben betroffenen Kleingärtner „sehr schmerzhaft“. Rainer Winker: „Es würde auch bedeuten, dass ein weiteres Stück des Luftaustauschraums im Ohligser Westen zerstört werden würde. Angesichts der wissenschaftlichen Fakten zur Aufheizung des Stadtklimas ist klar: Das bekämen alle Ohligser zu spüren.“

