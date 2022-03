Diskussion in Solingen-Gräfrath : Versammlung zu autofreiem Marktplatz geplant

Solingen Die Bezirksvertretung steht einer Verkehrsberuhigung im Zentrum von Gräfrath durchaus aufgeschlossen gegenüber. Statt einer Befragung soll es nun aber eine Bürgerversammlung geben.

Die Idee von SPD , Grünen und Linken, den Marktplatz im historischen Ortskern von Gräfrath in Zukunft Fußgängern und Radfahrern vorzubehalten, ist in der Bezirksvertretung (BV) Gräfrath durchaus positiv aufgenommen. So sprach sich die BV bei ihrer Sitzung am Dienstagabend im Kunstmuseum einstimmig für einen entsprechenden Antrag der drei Parteien aus – wobei dieser noch um einen Antrag der CDU ergänzt wurde, statt einer Befragung eine Bürgerversammlung zum Thema durchzuführen.

Dadurch wollen die Bezirkspolitiker Sorge tragen, dass vor allem die wirklich Betroffenen, also die Anwohner in der Gräfrather Altstadt, in die Diskussion miteinbezogen werden. Denn tatsächlich ist ein autofreier Marktplatz in der Bevölkerung erheblich umstrittener als in der Politik. So kam es nach einer ersten Veröffentlichung der Pläne durch unsere Redaktion in der vergangenen Woche auf der Facebook-Seite der Morgenpost zu teils heftigen Debatten. Die dabei gemachten Einwände sollen nun in die weiteren Überlegungen miteinfließen. Darüber hinaus wurde in der BV-Sitzung darauf hingewiesen, dass Gräfrath ein eigenes Verkehrskonzept benötige. So seien bei einer möglichen Schließung des Marktes für Autos beispielsweise auch die Folgen für die Gerberstraße und die dortige Grundschule zu bedenken.