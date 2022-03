Verbraucherzentrale Solingen gibt Tipps : So lässt sich im Alltag Energie sparen

Solingen Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine steigen die Energiepreise hierzulande. Die Verbraucherzentrale rechnet mit einem langfristigen Anstieg. Deswegen sei es wichtig, den eigenen Verbrauch zu hinterfragen. Mit vielen Tipps lasse sich im Alltag Energie einsparen.

Stromsparen beim Kühlen und Waschen Der Kühlschrank sei ein wichtiger Punkt beim Thema Stromsparen, sagt Bublies. Schließlich läuft er in der Regel durchgängig. Deswegen komme es auf die eingestellte Temperatur an. „Es reicht vollkommen, wenn man ihn auf sieben Grad im oberen Fach einstellt“, sagt der Energieberater. Wer keine genaue Gradanzeige hat, könne ein Kühlschrankthermometer ins Fach legen. Für Gefrierschränke empfiehlt Bublies eine Temperatur von minus 18 Grad. Wer mehrere Kühlgeräte besitze, sollte sich fragen, ob er sie tatsächlich alle jederzeit braucht oder ein Gerät zeitweise abstellen kann, sagt der Energieexperte.

Alte Elektrogeräte „Geräte, die älter als zehn Jahre sind, verbrauchen in den meisten Fällen mehr Strom als neue“, sagt Bublies. Um Strom zu sparen, könne es daher in Einzelfällen helfen, ein altes Gerät durch ein neues Exemplar mit hoher Energieeffizienzklasse auszutauschen. Allerdings sollte man hier abwägen. „Es macht nicht immer Sinn, ein funktionsfähiges Gerät wegzuschmeißen“, sagt Bublies.

Stand-by-Falle Auch der Stromverbrauch im Stand-by-Modus habe sich in den vergangenen zehn Jahren bei den meisten Geräten deutlich reduziert, sagt Bublies. „Trotzdem sind die Stand-by-Verbräuche nicht zu vernachlässigen.“ Grundsätzlich sei es sinnvoll, Geräte, die nicht in Nutzung sind, vom Netz zu nehmen. Mehrfachsteckdosen mit Kippschalter oder zur Not auch Funksteckdosen könnten dabei eine bequeme Unterstützung sein. Gerade im Homeoffice sei es sinnvoll, den PC zumindest in der Mittagspause herunterzufahren oder den Energiesparmodus einzuschalten.

Heizen Das Heizen sei nach dem Strom der wichtigste Energieträger im Alltag. „Hier muss man sich fragen: Wie viel Grad brauche ich in einzelnen Wohnräumen, um mich wohlzufühlen?“ Bublies empfiehlt eine Maximal-Temperatur von 21 Grad im Wohnzimmer. In Fluren, Gästebereichen oder im Schlafzimmer reiche häufig eine niedrigere Temperatur aus. 16 Grad sei die Mindesttemperatur in Wohnräumen. So beuge man Schimmel vor. Beim Heizen sollte zudem auf Stoßlüften geachtet werden. Wer die Heizung nachts runterstelle, sollte außerdem ebenfalls auf die Temperatur achten. „Die Differenz zur Wohlfühltemperatur sollte maximal vier bis fünf Grad betragen, sonst ist der Energieaufwand zu hoch.“ Und: Es nutze nichts, den Heizungsregler auf die Stufe fünf zu stellen, um einen Raum schneller aufzuheizen. Die Zahlen würden lediglich angeben, bis zu welcher Temperatur ein Raum aufgeheizt werde. Daher sei in der Regel die Stufe drei ausreichend, die etwa 20 bis 21 Grad entspreche, so Bublies.