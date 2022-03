Stadt Solingen deutet baldigen Baustart an : Umbauarbeiten am Ohligser Markt sollen „zeitnah“ beginnen

Umbauarbeiten am Ohligser Markt sollen „zeitnah“ beginnen

Stadt Solingen deutet baldigen Baustart an

Noch tut sich in Sachen Umbau nichts auf dem Ohligser Marktplatz. Foto: Peter Meuter Foto: Peter Meuter

Solingen Die CDU im Stadtteil hatte die Stadt für eine mangelnde Kommunikation in Bezug auf den Markt-Umbau kritisiert. Nun kündigt die Stadt an, dass die Arbeiten bald starten sollen. Der Markt bleibt dazu vorerst verlagert.

Die Stadtverwaltung kündigt an, dass die Umbauarbeiten am Ohligser Marktplatz demnächst starten sollen. Kostenpflichtiger Inhalt Zuvor hatte die CDU Kritik daran geäußert, dass es von der Verwaltung zuletzt keinen aktualisierten Zeitplan für die Baumaßnahmen gegeben hatte. Darunter würden vor allem die Marktbeschicker leiden, die derzeit auf den Platz am Hauptbahnhof ausweichen müssen, der für sie weniger lukrativ sei. Auch die SPD im Stadtteil hatte sich mehr Kommunikation vonseiten der Verwaltung gewünscht.