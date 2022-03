Areal am alten Bahnhof in Solingen-Gräfrath : Politik stellt der Stadt ein Ultimatum

Areal am alten Bahnhof in Solingen-Gräfrath

Solingen Die Bezirksvertretung Gräfrath ist mit dem Fortgang der Planungen in der Verwaltung unter anderem für einen Supermarkt unzufrieden.

Schon seit Jahren wird in Gräfrath über die Bebauung des alten Bahnhofareals diskutiert. So ist unter anderem ein neuer Lebensmittel-Vollsortimenter im Gespräch, der dort entstehen könnte und der von vielen Bürgern im Stadtteil förmlich herbeigesehnt wird. Doch noch immer ist auf dem Grundstück am südlichen Rand des historischen Ortskerns kein Fortschritt feststellbar – weswegen den Mitgliedern der Bezirksvertretung (BV) Gräfrath langsam, aber sicher gegenüber der Stadtverwaltung der sprichwörtliche Geduldsfaden zu reißen droht.