Flüchtlinge in Solingen : Schulen erwarten viele Kinder aus der Ukraine

Im Schulzentrum Vogelsang sind Gymnasium und Realschule untergebracht. Die Schulen bereiten sich auf ukrainische Schüler vor. Foto: Peter Meuter

Solingen Unter den Kriegsflüchtlingen befinden sich auch zahlreiche Schüler. So waren Anfang der Woche bereits 176 Kinder und Jugendliche registriert. Bei Stadt, Bezirksregierung und Schulen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter stark an. Jeden Tag kommen Menschen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen, auch in Solingen an, sodass die Verantwortlichen bei der Stadt zurzeit alle Hände voll zu tun haben, um die vielen, oftmals privaten Initiativen zu koordinieren und die Flüchtlinge nach den Strapazen der Flucht sicher unterzubringen. Doch mit einem Dach über dem Kopf allein ist es nicht getan. Weil nämlich im Zuge der aktuellen Flüchtlingskrise auch viele Kinder und Jugendliche in der Klingenstadt eintreffen, laufen die Vorbereitungen für die Aufnahme ukrainischer Schüler an den Schulen mittlerweile auf Hochtouren.

So ist in dieser Woche erstmals eine Lenkungsgruppe zusammen gekommen, in der sowohl die Stadtverwaltung sowie das Schulamt bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als auch die Schulen selbst vertreten sind. Wobei schon bei diesem ersten Treffen klar wurde, dass man in den nächsten Wochen vor gewaltigen Herausforderungen steht, da bisher noch vollkommen unklar ist, wie viele Kinder letztlich auf die einzelnen Schulen verteilt werden müssen.

Stadtdirektorin Dagmar Becker führt als Schuldezernentin zurzeit viele Gespräche zur Eingliederung von Schülern aus der Ukraine. Foto: Meuter, Peter (pm)

INFO Noch Unklarheit über Flüchtlingszahlen Offene Fragen Die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine und damit auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder sind laut der Stadt derzeit schwer abzuschätzen. Ein Grund dafür liegt darin, dass für Ukrainer in Deutschland Freizügigkeit besteht. Zudem gibt es noch kein System von Zuweisungen.

„Die Zahl der betroffenen Schüler aus der Ukraine verändert sich praktisch täglich. Im Augenblick ist alles in Bewegung“, sagte Stadtdirektorin Dagmar Becker (Bündnis 90 / Grüne) am Mittwoch in ihrer Funktion als Solinger Schuldezernentin. So waren Anfang der laufenden Woche bereits 176 Kinder und Jugendliche in Solingen angekommen – Tendenz stark steigend. Und all diese Schüler müssen nun so schnell wie möglich zur Schule gehen, sollen sie doch nicht noch mehr als ohnehin schon unter dem Krieg und seinen Folgen leiden.

Was wiederum bedeutet, dass auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen Rücksicht genommen und dementsprechend gehandelt werden muss. „Es gibt sicher Schüler, die ohne größere Probleme in bestehende Klassen integriert werden können“, sagte Stadtdirektorin Becker, die gleichzeitig aber auch darauf hinwies, dass dies wohl nicht immer der Fall sein werde.

Aus diesem Grund ist vorgesehen, Seiteneinstiegsklassen beziehungsweise spezielle Gruppen zu bilden, in denen dann unter anderem zunächst auch Sprachunterricht auf dem Stundenplan stehen soll. „Wir wollen auf jeden Fall, dass die Kinder und Jugendlichen gut aufgefangen werden“, betonte Dagmar Becker, die zudem das Engagement sämtlicher Beteiligten lobte. Es sei positiv, dass alle hochmotiviert seien, so Becker auf Nachfrage unserer Redaktion.

Um das weitere Vorgehen miteinander abzustimmen, wird in der kommenden Woche ein neues Treffen in Form einer Regionalkonferenz stattfinden. Dabei werden Stadt, Bezirksregierung, Schulen und das kommunale Integrationszentrum beispielsweise besprechen, welche Schulen wie viele Schüler aufnehmen können.

Klar ist allerdings auch, dass zwischen den einzelnen Schulformen sowie den konkreten Schulen und den dortigen Jahrgangsstufen unterschieden werden muss. Denn tatsächlich gehen die jeweiligen Aufnahmekapazitäten selbst an ein und derselben Schule auseinander, wie nun etwa der neue Schulleiter des Gymnasiums Vogelsang, Karsten Wiemann, in der Bezirksvertretung (BV) Gräfrath erläuterte.

So bekräftigte Wiemann bei seinem Antrittsbesuch in der BV am Dienstagabend, seine Schule bereitete sich auf die Aufnahme von ukrainischen Schülern vor. Eine erste Anfrage des Schulträgers sei am Gymnasium inzwischen eingegangen. Und man werde den Kontakt zu den Eltern suchen, sagte der Schulleiter.