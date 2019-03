Johannes Strauch bleibt Vorsitzender: SPD Rommerskirchen stützt Landratskandidat Behncke

Rommerskirchen Viel Rückenwind für seine Kandidatur für das Landratsamt erhielt der Dormagener Andreas Behncke jetzt bei einer Versammlung des SPD-Ortsvereins Rommerskirchen im Hoeninger Hof. Behncke hatte die Zuhörer unter anderem über seine politischen Schwerpunkte informiert, zu den zuvorderst der Bereich Wohnungsbau gehört – auch für Rommerskirchen ein wichtiges Thema.

Damit konnte er punkten. „Er hat sich bei seiner Vorstellung sehr gut präsentiert und ist bei uns hervorragend angekommen. Wir streben beim Landratsamt einen Wechsel an und werden ihn bei seiner Kandidatur unterstützen“, resümierte der SPD-Vorsitzende Johannes Strauch.

Er selbst hatte auch Grund zur Freude. Denn bei den Vorstandswahlen während der Zusammenkunft (auch Bürgermeister Martin Mertens war anwesend) wurde er in seinem Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Heinz Peter Gless, Ellen Klingbeil als Kassiererin sowie Melanie Schumann als Schriftführerin. Neue Bildungsbeauftragte ist die Schulpsychologin Annette Greiner. „Ein sehr kreativer Kopf, sie bringt uns in diesem Bereich ganz sicher weiter“, meinte Strauch.

Insgesamt haben die Rommerskirchener Sozialdemokraten ihren Vorstand erweitert und die Zahl der Beisitzer erhöht. Strauch begründet dies vor allem mit den anstehenden Wahlen – des Europaparlaments in diesem Jahr und der Kommunalwahl im Herbst 2020. Dafür würde eine schlagkräftige Mannschaft gebraucht, argumentierte der Vorsitzende. Als Beisitzer gewählt wurden Benjamin Pasternak, Christian Schmitz, Ferdinand Zelleckens, Hildegard Haas, Stefan Gollnick und Siegfried Jakubczak. Vor der Europawahl soll es in Rommerskirchen noch eine Veranstaltung mit der Europa-Abgeordneten Petra Kammerevert im „Dom-Eck“ an der Venloer Straße geben.