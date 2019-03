Landwirtschaftlicher Verkehr in Rommerskirchen : Konsens nach Streit am Heimchesweg

Diskutierten im Rathaus über die Situation am Heimchesweg: (v.l.) Peter Herzogenrath (Kreisbauernschaft), Gregor Küpper (Rechtsamt Gemeinde), Anwohneranwalt Axel Römmler, Anwohner Josef Weyrauch. Foto: Stefan Schneider

Eckum Nach den Auseinandersetzungen wegen des landwirtschaftlichen Verkehrs auf der Straße haben sich am Freitag Rechtsvertreter von Anwohnern, Landwirten und Gemeinde im Rathaus abgestimmt.

Von Stefan Schneider

Der monatelange Streit zwischen Anwohnern, Landwirten und der Gemeinde über den landwirtschaftlichen Verkehr am Heimchesweg ist – trotz einiger nach wie vor unterschiedlicher Positionen – befriedet. Rechtsvertreter aller drei Seiten sowie Anwohnersprecher Josef Weyrauch hatten sich am Freitag im Rommerskirchener Rathaus getroffen und einen Konsens erzielt – dahingehend, dass sich die Maßnahmen der Gemeinde zum Schutz der Anwohner und der Bürgersteige bewährt haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Auch über weitere Pläne wurde gesprochen. Punkt eins: Die von der Gemeinde postierten Warnbaken, die ein Überfahren der Bürgersteige von schweren landwirtschaftlichen Fahrzeugen verhindern sollen, werden zwar noch etwas anders positioniert als jetzt, damit die Anwohner nicht behindert werden, sie sollen aber dauerhaft stehen bleiben und eventuell ergänzt werden. Punkt zwei: Das unlängst vom Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss verhängte Parkverbot am Heimchesweg wird wohl erstmal ebenfalls bestehen bleiben. Damit ist ausgeschlossen, dass schwere Lkw und ähnliche Gefährte am Heimchesweg abgestellt werden können; allerdings dürfen auch die Anwohner nicht mehr am Straßenrand parken. Bisher hatte das Parkverbot nur vorübergehend während der Abfuhrzeiten der Rübenernte gegolten. Rommerskirchens Rechtsamtsleiter Gregor Küpper lobte in diesem Zusammenhang die Anwohner: „Alle haben sich daran gehalten.“ Die Landwirte ihrerseits hätten mittels Funkverkehr dafür gesorgt, dass es weder zu Staus, noch zu Begegnungsverkehr von landwirtschaftlichen Fahrzeugen gekommen sei, hielt Küpper ebenfalls fest.

Info Weiteres Gespräch folgt am Dienstag Was Die Gemeinde will über Josef Weyrauch hinaus die anderen Anwohner vom Heimchesweg auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Wann Am 19. März werden sie im Rathaus informiert.

Dass es in Einzelfällen zu Fehlverhalten der Fahrer gekommen sei, räumte Peter Herzogenrath, Geschäftsführer der Kreisbauernschaft Neuss/Mönchengladbach und Anwalt der Landwirte, ein. Dies seien aber Ausnahmen gewesen. Rechtsanwalt Axel Römmler (Kanzlei Dufrenne-Eiden in Pulheim), der die Anwohnerseite vertritt, akzeptierte zwar die getroffenen Maßnahmen und bestätigte, dass diese sich bewährt hätten. Er merkte aber auch an, dass sich die Anwohner um Josef Weyrauch mehr Entgegenkommen seitens der Landwirte gewünscht hätten – zum Beispiel durch die Anlage von Haltebuchten beim neu angelegten Wendehammer und bei der Ertüchtigung eines Weges als Abstellfläche für schwere Fahrzeuge. Josef Weyrauch hätte sich eine Einbahnstraßenregelung gewünscht; auch diese war nicht durchgekommen – teils aus Kostengründen. „Einige Sorgen bleiben“, betonte Anwohner-Anwalt Römmler.

Einig waren sich alle Beteiligten darüber, dass die Situation am Heimchesweg weiterhin genau beobachtet werden soll und die Landwirte die Fahrer der schweren Wagen beständig für die Bedürfnisse der Anwohner sensibilisieren sollen.