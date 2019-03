Bildung und Erziehung in Rommerskirchen: Gemeinde hat bald vier Kindergarten-Naturgruppen

Widdeshoven Das Projekt Dorfcafé als neuer Treffpunkt Im Kamp in Widdeshoven kommt Stück für Stück voran. Das Gelände wird für eine weitere Nutzung vorbereitet - eine Kindertagesstätten-Naturgruppe soll dort einziehen können.

Naturgruppen in Kindergärten liegen im Trend. Immer mehr Eltern ist es wichtig, dass sich ihre Sprösslinge frühzeitig mit Umweltthemen beschäftigen und auch hautnah mit Pflanzen und Tieren in Kontakt kommen können. Da in der Gemeinde grundsätzlich großer Bedarf für Plätze in Kindertagesstätten besteht, ist es naheliegend, in diesem Zusammenhang auch das Angebot der Naturgruppen zu erweitern. In naher Zukunft wird die Gemeinde dann immerhin schon vier solcher Gruppen vorweisen können. Aktuell ist dieses Konzept bereits verwirklicht in der Tagesstätte „Pusteblume“ in Frixheim (zwei Naturgruppen) sowie bei den „Gillbachwichteln“ am Gorchheimer Weg. Eine der beiden Gruppen aus Frixheim wird im Zuge des Kita-Neubaus am Veilchenweg in Butzheim dorthin wechseln, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Auch dort soll die Inbetriebnahme im Sommer 2020 erfolgen.