In Rommerskirchen-Frixheim: Profi-Sänger übt mit Grundschülern

Frixheim Die Spannung steigt bei den Schülern aus der Gemeinschaftsgrundschule in Frixheim. Denn ihnen steht eine außergewöhnliche Woche bevor. Neben den üblichen Fächern soll von Montag bis Donnerstag das Singen als besonderer Schwerpunkt auf dem Stundenplan stehen.

Dazu wird sich die Schule Unterstützung holen: Sie hat einen professionellen Sänger aus Kanada eingeladen, der nicht nur mit den Jungen und Mädchen üben und sie fachmännisch anleiten wird, sondern am Dienstag und Donnerstag (19. und 21. März) zwei Konzerte in der Schützenhalle in Anstel geben wird.

Wer bei den Stichwörtern „Kanada“ und „Sänger“ an Mädchenschwarm Justin Bieber denkt, hat allerdings falsch getippt. In Frixheim wird Paul O’Brien erwartet. Der 1966 in England geborene Sänger, der vor rund 15 Jahren in den Nordwesten Kanadas ausgewandert ist, befindet sich gerade auf Europatour und macht dabei auch Station in Frixheim. Vorgesehen ist, dass er mit den Kindern seine selbst komponierten Lieder, aber auch bekannte englische Songs aus den Charts singen wird.