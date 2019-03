Vorgärten in Rommerskirchen : Gemeinde will keine „Steinwüsten“ mehr

Rommerskirchen In Neubaugebieten werden strengere Regeln gegen übermäßige Bodenversiegelung eingeführt.

Klar: Vordergründig erspart der Ersatz zum Beispiel des Vorgartens durch eine Stein- bzw. Schotterschicht mit Blumenkübeln oder ähnlichem Schmuck darauf einiges an Pflegeaufwand. Deshalb haben sich zuletzt auch immer mehr Hausbesitzer für diese scheinbar praktische Variante der Grundstücksgestaltung entschieden. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass die Gemeinde Rommerskirchen dem Wunsch von Bürgern nachkam, die Gehölze an ihrer jeweiligen Wohnstraße in Baumscheiben zu stellen, in denen wenig Wildwuchs möglich war. Damit ist aber ab sofort Schluss. Vor dem Hintergrund von Klimawandel, Insektensterben und anderen Warnsignalen aus Umwelt und Natur will die Verwaltung im Rathaus der unangemessenen Flächenversiegelung den Kampf ansagen.