VRR-Bericht zu Rommerskirchen : Bahnhof hat nur „kleine Mängel“

Im Großen und Ganzen ist der Bahnhof der Gemeinde okay. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat den Zustand der Station bewertet.

Nicht im grünen, aber immerhin im gelben Bereich: So fällt das Gesamturteil des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) über den Rommerskirchener Bahnhof für das Jahr 2018 aus. Nachzulesen ist das im Stationsbericht, in dem der Verkehrsverbund nun bereits zum zwölften Mal die Bahnhöfe in seinem Zuständigskeitsgebiet unter die Lupe genommen und bewertet hat.