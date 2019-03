Enkeltrick schlug fehl: Rommerskirchenerin weist Trickbetrüger ab

Rommerskirchen Klug reagiert hat eine Seniorin aus Rommerskirchen, die ins Visier eines Trickbetrügers geraten war. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Frau verhindern, dass sie zum Opfer des Unbekannten wurde, weil sie rechtzeitig misstrauisch geworden war.

Der Betrüger hatte sich am Montagmittag erstmals bei der über 70-Jährigen gemeldet und sich als ihr Enkel „Leonhard“ ausgegeben. Der Mann hatte behauptet, dringend Bargeld für den Erwerb einer Eigentumswohnung zu benötigen. Die Ausführungen klangen für die ältere Dame glaubhaft, weil sie den Anrufer zunächst tatsächlich für ihren Verwandten gehalten hatte. Sie war zu ihrem Geldinstitut gegangen und hatte den gewünschten Betrag abgehoben. Zuhause hatte sie dann jedoch einen weiteren Anruf ihres vermeintlichen Enkels erhalten. Und dabei kam ihr die Stimme des Anrufers fremd vor. Sie hatte Zweifel an der wahren Identität des Mannes am anderen Ende der Leitung geäußert und ihm persönliche Fragen gestellt. Als sie darauf keine Antworten erhalten hatte, hatte die Rommerskirchenerin das Gespräch beendet und sofort die Polizei informiert. Daraufhin hatte sich schnell herausgestellt, dass es sich um einen Betrugsversuch gehandelt hatte. Doch obwohl die Täter immer öfter auf aufgeklärte Bürger treffen, verzeichnet die Polizei weiterhin Betrugsversuche dieser Art. Die Beamten raten zur Vorsicht, wenn Unbekannte am Telefon um Geld bitten.