Angebot in Rommerskirchen: Das ist das Osterferienprogramm im Kulturzentrum Sinsteden

Sinsteden Skulpturen kreiren oder landwirtschaftliche Geräte bestaunen: Die erste Osterferienwoche wird spannend im Kreiskulturzentrum Sinsteden an der Grevenbroicher Straße für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Die Einrichtung will Jungen und Mädchen die Möglichkeit bieten, das Zentrum und dessen Sammlungsschwerpunkte näher zu erkunden. Die Pflanzenwelt und die Sammlung mit landwirtschaftlichen Maschinen spielt im Programm ebenso eine Rolle wie die Rückriem-Hallen. In der „Lernwelt Sinsteden“ können die Kinder auch selbst aktiv werden und zum Beispiel Skulpturen aus Pappe und Papier kreieren. Die Veranstaltungen laufen jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Am Montag, 15. April, entdecken die jungen Besucher die aktuelle Wechselausstellung „Teutscher Reis und Peper van Indien – Neue Pflanzen in heimischen Gefilden“. Außerdem werden sie sich die landwirtschaftlichen Geräte ansehen und Pflanzen in die Erde setzen. Tags darauf, am Dienstag, 16. April, stehen die Rückriem-Hallen im Mittelpunkt. Die Kinder lernen die Skulpturen des Künstlers Ulrich Rückriem auf spielerische Art und Weise kennen und entwickeln selbst moderne Kunstwerke. Am Mittwoch, 17. April, geht es um das Thema Zeitung. Die jungen Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Geschichte der Zeitungen und gestalten Spiele und Kunstwerke aus alten Zeitungen.