Oldtimertreffen in Rommerskirchen : Alte Trecker überzeugen mit individuellem Charme

Oldtimertreffen in Rommerskirchen

Rommerskirchen Auf dem Ramrather Hof gewährten Fans der Maschinen den Besuchern Einblicke in ihr Hobby. Der Erlös des Treffens hilft krebskranken Kindern.

Auf dem Ramrather Hof haben sich Trecker-Fans wieder ein ganzes Wochenende Zeit genommen, Einblicke in ihr faszinierendes Hobby zu gewähren. Beim Oldtimertreffen standen hochbetagte Hanomag, Lanz Bulldog, Fendt, Fiat und IHC, letztere früher in Neuss produziert, sowie Unimogs und Deutz in langen Reihen. Sogar ein auffallender polnischer Ursus hatte sich darunter gemischt.