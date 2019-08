Gemeindeverwaltung in Rommerskirchen : Auszubildende haben ihre Prüfungen bestanden

Rommerskirchen Die Gemeindeverwaltung freut sich über drei neue Mitarbeiter, die nach ihrer Ausbildung übernommen wurden.

Innerhalb der dreijährigen Ausbildung haben Thome und Herzogenrath die Gemeindeverwaltung an verschiedenen Stationen durchlaufen. So haben beide beispielsweise in der Kämmerei, im Ordnungsamt oder im Amt für Schule, Kinder und Jugend gearbeitet. Die praktische Verwaltungserfahrung ergänzte sich durch die theoretische Ausbildung am Max-Weber-Berufskolleg sowie am Studieninstitut Düsseldorf.