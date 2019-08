Ferienprogramm in Rommerskirchen : Kinder begeistern sich für den Bauspielplatz

Ferienprogramm in Rommerskirchen

Rommerskirchen 115 Jungen und Mädchen nahmen an der Ortsranderholung unter dem Motto „Unterwasserwelt Rokilantik“ teil.

„Wasserschlachten“ hat es auf dem Gelände der Gillbachgrundschule natürlich auch gegeben, doch waren sie nicht der einzige Programmpunkt der am heutigen Freitag endenden Ortsranderholung in Regie des Jugendhauses „JUST-in“ – unter dem Motto „Unterwasserwelt Rokilantik“.

Natürlich haben die 115 Jungen und Mädchen das benachbarte „Sonnenbad“ besucht, aber auch die Bastelangebote sind nach den Worten der für die Rommerskirchener Ortsranderholung zuständigen „JUST-In“-Leiterin Friederike Winterberg bei den Kindern gut angekommen. Betreten konnten sie die Schule übrigens ausschließlich „mottogerecht“: Wer in die Pausenhalle hinein wollte, konnte dies nur, indem er unerschrocken durch ein großformatiges Haifischmaul schritt. Heute endet das einwöchige Spektakel mit der Abschlussparty inklusive Eltern, wobei Hot Dogs auf der Speisekarte stehen. In der Pausenhalle können sie sich das von 15 Jungen und Mädchen in den vergangenen Tagen einstudierte Musical „Der Regenbogenfisch“ ansehen.