DRK Rettungswache in Rommerskirchen : Deutliche Verbesserung bei Rettungsfristen

Rommerskirchen Bei 95 Prozent ihrer Einsätze seien die Helfer in weniger als fünf Minuten vor Ort, sagt der Landrat.

Am gestrigen Dienstag vor einem Jahr startete am 6. August 2018 der Betrieb der Rettungswache des Rhein-Kreises Neuss. Genau 1367 Einsätze ist das zwölfköpfige Team in den ersten zwölf Monaten gefahren. Zufrieden zieht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke Bilanz zum Geburtstag: „Durch die neue Wache haben wir die Hilfsfrist innerhalb der Gemeinde Rommerskirchen erheblich verkürzen können. Die Helfer sind jetzt bei 95 Prozent der Einsätze in weniger als fünf Minuten vor Ort.“ Marcel Offermann, Leiter der vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebenen Wache, bestätigt diese Zahlen für „unser originäres Wachgebiet“. Wenn der Rettungswagen nach Dormagen oder Grevenbroich ausrückt, dauert es natürlich länger.

Ungeachtet dessen sind die vom Landrat genannten Zahlen für die Gemeinde eine geradezu spektakuläre Verbesserung. Zur Erinnerung: Die Notwendigkeit einer eigenen Wache war stets damit begründet worden, dass die Frist von zwölf Minuten, in der in 90 Prozent aller Alarmierungsfälle ein Rettungswagen vor Ort sein sollte, über Jahre hinweg nicht eingehalten werden konnte. In Einzelfällen lag die Überschreitung der Zwölf-Minuten-Frist sogar bei 20 bis 30 Minuten.

Verbessert wurden die Zahlen lediglich durch die zeitweilige Stationierung eines Rettungstransporter am RWE Kraftwerk Neurath. Den Ausgangspunkt für die Änderung bildete ein im Januar 2012 vom heutigen Bürgermeister Martin Mertens herbei geführter, einstimmiger Ratsbeschluss zugunsten einer in der Gemeinde stationierten Wache. Nach dreijährigem Tauziehen mit dem Rhein-Kreis Neuss machte sich auch dieser dieses Ziel zu eigen. Es folgten zwei Jahre gemeinsamer Überzeugungsarbeit bei den Krankenkassen, ehe 2017 an der B 477 der erste Spatenstich erfolgte.