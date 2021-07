Kultur in Düsseldorf : Bürgerhaus startet nach den Ferien ein neues Programm

Reisholz Live-Musik, Theater für Kinder und die neue Reihe „Hof Kultur“ stehen auf dem Programm. Anmeldungen der Besucher sind per Telefon erwünscht.

Die Sommerpause im Bürgerhaus endet und auf der Bühne geht wieder das Licht an. Am Dienstag, den 10. August, gibt es ab 13 Uhr die Kinderwerkstatt im Paulinenpark, es folgt am Donnerstag ein Konzert mit russischer Folklore mit dem Trio Zarewitsch und Elena Knapp. Das beliebte Jazz-Frühstück kann am Sonntag, 15. August, besucht werden. Gast ist von 11 bis 13 Uhr die Dusty Lane Jazzband. Auch im Programm im Bürgerhaus ist die „Hof Kultur“, die am Donnerstag, 19. August, mit der Band The Step Twins die Besucher begeistern möchte. Im Repertoire hat die Combo von 18 bis 21 Uhr Blues, Boogie, Rock’n’Roll und Pop. Die „Hof-Kultur“ ist eine donnerstags stattfindene Reihe, bei der sich Alt und Jung, Klein und Groß, Singles und Familien im Innenhof des Bürgerhauses treffen können, um Live-Musik unter freiem Himmel zu genießen und sich kennen zu lernen. Preisgünstige kühle Getränke und Kaffee-Variationen können vor Ort gekauft werden.